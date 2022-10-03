علق الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، الدكتور عبدالله بن ربيعان، على تسوير الأراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني.

وقال عبدالله بن ربيعان:”تسوير الأراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني خطأ كبير غير مبرر، فستتحول إلى ملاذ للكلاب والقطط الضالة ومجمع للنفايات وملاذ لمخالفي الإقامة للهرب من الملاحقة وتضيق المواقف على الناس وتشوه الأحياء السكنية”.

وتابع:”ليت أمانة الرياض تغير رأيها وتمتنع عن هذه الخطوة الغير صائبة”، موضحا:”الرأي الانفع تشجيرها لاتسويرها حتى تعطي قيمة مضافة للمكان الذي توجد فيه ولساكنيه”.