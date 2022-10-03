رد المطرب المصري أحمد شيبة، على الانتقادات التي تعرض لها بسبب إحيائه حفل غنائي رغم وفاة شقيقه منذ أيام.

وقال أحمد شيبة، إنه حزين جدا على وفاة شقيقه، الذي توفى منذ أقل من أسبوعين، معلقا:” أخويا توفي بين إيديا وأنا قاعد معاه”.

وأشار: “وأنا جاي من الشغل بلغوني أن أخويا تعبان، وأخدته من البيت للمستشفى، وأول ما وصلت قالولي أخوك مات”، مبينا: “أنا نزلت الشغل مش عشان الفلوس، غصب عني، شغلتي صعبة جدا، بيبقى فيه حزن، ولازم ننزل نشتغل، وبنخش نفرح الناس، بس الله أعلم باللي جوانا”.

وتابع: “كل واحد بيبقى فيه حزن في قلبه، لكن الفرقة رزقها يوم بيومه، عشان محدش يفهمني غلط أنا نزلت بقالي 3 أيام لأن فرقتي تقريبا 50 فرد، رزقهم”.