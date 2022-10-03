تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫68749 مقابل الريال الواحد 0٫27113

– الدولار: 3٫75730 مقابل الريال الواحد 0٫26615

– درهم إماراتي: 1٫02292، مقابل الريال الواحد 0٫97759

– ريال يمني: 0٫01501، مقابل الريال الواحد 66٫60368

– دينار أردني: 5٫29950، مقابل الريال الواحد 0٫18870

– دينار كويتي: 12٫12345، مقابل الريال الواحد 0٫08250

– دينار بحريني: 9٫96014، مقابل الريال الواحد 0٫10041

– الريال القطري:1٫03194، مقابل الريال الواحد 0٫96905

– الدرهم المغربي: 0٫34344، مقابل الريال الواحد 2٫91460

– الجنيه المصري: 0٫19259، مقابل الريال الواحد 5٫19251