تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3٫68749 مقابل الريال الواحد 0٫27113
– الدولار: 3٫75730 مقابل الريال الواحد 0٫26615
– درهم إماراتي: 1٫02292، مقابل الريال الواحد 0٫97759
– ريال يمني: 0٫01501، مقابل الريال الواحد 66٫60368
– دينار أردني: 5٫29950، مقابل الريال الواحد 0٫18870
– دينار كويتي: 12٫12345، مقابل الريال الواحد 0٫08250
– دينار بحريني: 9٫96014، مقابل الريال الواحد 0٫10041
– الريال القطري:1٫03194، مقابل الريال الواحد 0٫96905
– الدرهم المغربي: 0٫34344، مقابل الريال الواحد 2٫91460
– الجنيه المصري: 0٫19259، مقابل الريال الواحد 5٫19251
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