قدم مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي، 5 نصائح لمحبي القهوة عليهم أن يحرصوا عليها عند تحضيرهم لهذا المشروب.

وأوصى المجلس بالحرص على تناول القهوة المفلترة لأن القهوة المطبوخة بالماء تحتوي على شوائب يمكنها رفع مستويات الكوليسترول في الدم، كما يفضل تناولها مرة لأن وضع السكر يقلل من قيمتها ويفضل استعمال العسل كبديل مؤقت للسكر أو تناول فاكهة عند شربها.

وأشار إلى إمكانية إضافة القرفة للقهوة، حيث إنها يمكن أن تساهم في تقليل نسبة السكر في الـدم، مع تجنب الإضافات الضارة من المنكهات والمحليات التي تشمل الفانيلا والكراميل والموكا لأنها عالية السكريات.

وشدد على ضرورة عدم تجاوز الحد الأعلى من الكافيين، مضيفًا أن الدراسات تشير إلى أن الحد الأعلى من الكافيين هو 400 مل، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة يومياً وهو الحد الآمن لتناولها في اليوم.