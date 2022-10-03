قام محترف فريق الاتحاد، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، بتوجيه رسالة إلى الجماهير، بعد انتهاء مباراة الكلاسيكو بين فريقه أمام نظيره النصر، على ملعب مرسول بارك، بالتعادل السلبي.

وشارك عبدالرزاق حمدالله، صورة عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”، عقب انتهاء المباراة، وهو بقميص الاتحاد، وعلق عليها: “التالي هو الأفضل يا النمور”.

ولم تشهد مباراة كلاسيكو النصر والاتحاد، تسجيل أي أهداف من الفريقين، بينما تعرض طارق حامد من جانب الاتحاد وعبدالمجيد الصليهم لاعب النصر للطرد

والجدير بالذكر أن الاتحاد رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني بتلك النتيجة، بينما وصل رصيد النصر إلى 10 نقاط في المركز الخامس.