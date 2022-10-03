تعتبر البطاطس من الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار، وذلك لمذاقها واحتوائها على عديد من العناصر الغذائية، مما يجعلها إضافة جيدة للعديد من الأطباق اليومية إليك، ولكن هناك بعض العلامات التي إذا ظهرت على البطاطس يجب التخلص منها :

١: يجب أن تكون البطاطس صلبة عند الإمساك بها، وإذا لم يكن قشرتها صلبًة، فعليك التخلص منها أو أن كانت تحتوي على الكثير من العيوب والبقع السوداء

بينما تتضمن الرائحة الكريهة القوية ووجود عفن على قشرة البطاطس ويعد من الضروري تناولها في غضون 4 أيام من الطهي.

٢: يمكن أن تحتوي البطاطس على بعض البكتيريا الضارة دون أن تظهر عليها أي علامات؛ مما يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي.