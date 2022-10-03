كشفت شركة بيت الرياضة الفالح، عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) في جميع فروعها بالمملكة 2022م، لحملة (الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى).

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي مبيعات، مشرف معرض، مدير معرض، مشترطة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، شهادة (الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة استخدام أساسيات الحاسب الآلي، حاصل على مؤهل دراسي ويصنف حسب الفئة، لديه مهارات العمل الجماعي، التنظيم، التواصل، المبادرة، الاتصال الشخصي، تفكير مميز وثقة بالنفس، الأولوية لمن لدية خبرة في نفس المجال.

وأشارت إلى أن التقديم عبر نموذج التقديم