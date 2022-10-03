قامت العلامة التجارية الألمانية لصناعة السيارات BMW، بإصدار أكثر من 100 صورة جديدة لسيارة الدفع الرباعي BMW X1 موديل 2023.

أزاحت شركة تصنيع السيارات الألمانية النقاب عن سيارة X1 الجديدة للمرة الأولى في أواخر مايو، تشير إليها على أنها مركبة رياضية مدمجة وتتميز بتصميم أفضل من طراز الجيل السابق.

وجاءت السيارة بواجهة جديدة ملفتة للنظر بشكل خاص، ويأتي ذلك بفضل إدراج الشبكات الإلزامية التي ليست الأكبر في عائلة BMW ولكنها تظل ضخمة لسيارة بهذا الحجم.

تستمر الشركة في هذه التغييرات التصميمية المدهشة في الجزء الخلفي من سيارة الدفع الرباعي حيث يوجد جناح جديد مثبت على السقف، ومصابيح خلفية LED مع توقيع ضوئي ملفت للنظر.

ويعد الفرق الرئيسي بين X1 الجديد والقديم هو أن طراز 2023 أكبر قليلاً، حيث يبلغ طوله 1.7 بوصة (43 ملم)، وعرضه 0.9 بوصة (22.9 ملم)، بينما يبلغ ارتفاعه 1.7 بوصة (43 ملم).

وزادت قاعدة العجلات أيضًا بمقدار 0.9 بوصة (22.9 ملم) وتستقر عند 106 بوصة (2692.4 ملم)، وسيوفر الطراز الجديد في الولايات المتحدة مجموعة واحدة فقط من المحركات للاختيار من بينها .

والجدير بالذكر أن أسعار السيارة BMW X1 2023 تبدأ بـ 38,600 دولار، وسيطرح للبيع في الربع الرابع من هذا العام.