عانى عريس من آلام شديدة بعد سقوطه على حلبة الرقص بينما كان يرقص مع عروسته في حفل زفافهما، في أستراليا ، والذي انتهى بدخوله المستشفى بطريقة مأساوية .

وفي التفاصيل، كان العريس آدم كوين قد أحضر مفاجأة لـ عروسه هيلين أمام الأصدقاء والعائلة باختيار أغنية غريبة في حفل الزفاف في مانلي على شواطئ سيدني الشمالية، للرقص عليها لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها بالضبط في الليل.

قام توم هيلي، وهو يغني ويرقص لـ العروس، قبل رؤيتها وهي تركض من حلبة الرقص، وبعد لحظات ، قفز السيد كوين مع زملائه على حلبة الرقص المغطاة بالمشروبات المنسكبة.

وعلى الفور انزلاقه بشكل محرج ، وهبط بشدة على يده ومدد مرفقه، مما أثار ردود فعل مختلطة من الرعب والقلق من قبل الضيوف.

وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط” هيلي”، وأظهرت اللقطات المسعفين يحضرون والسيد كوين إلى المستشفى، وفي مقطع الفيديو يظهر كوين وهو يمتد على سرير المستشفى برفقة زوجته الجديدة التي لا تزال ترتدي فستان الزفاف.