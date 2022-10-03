ذهب مواطن ألماني الجنسية إلى تركيا في إبريل الماضي لإجراء عملية تبييض اسنان بسيطة وذلك بعد ترشيح أحد أصدقائه له لطبيب تركي يقوم بإجراء تلك العملية في تركيا بسعر أرخص.

وأوضح أنه فشلت تلك العملية مع مرور الوقت وتحولت أسنانه إلى أسوأ مما كانت عليه قبل العملية، لافتًا إلى أنه في البداية كان مبهورا بنجاح تلك العملية، لأنه كان يطمح في الحصول على ابتسامة براقة ولامعة والتي يسميها البعض “هوليوود سمايل”.

وأكد أنه مع مرور الوقت، تحولت أسنانه من الاصفرار إلى اللون الداكن منها وأصبحت محدبة أكثر مما مضى و ذلك حينما اختفى مفعول العملية التي دمرت أسنان ذلك الرجل.