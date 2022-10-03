كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالريوس.

وأوضحت الجامعة أن المسمى الوظيفي:

– محلل / مبرمج Programmer Analyst / KAIMRC

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر / تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة – أساسي

الخبرة: سنتين (2) خبرة في البرمجة – أساسية

وأفادت الجامعة بأن المهام الوظيفية المطلوبة هي :

– يطور ويحافظ ويوثق تكوينات أنظمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مثل قواعد البيانات والخوادم وأجهزة الكمبيوتر والأمن والشبكات للأنظمة والتطبيقات والبرامج بما في ذلك التصميم العام للحلول التي تلبي متطلبات النظام والأمن ،

– إنشاء وثائق التدريب من حيث صلتها بعمليات وممارسات جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم والتقنية من أجل توفير دعم وظيفي متوسط ​​للتطبيق لمساعدة المستخدمين.

– يحافظ على أفضل ممارسات الأمن السيبراني في تصميم وتطوير الأنظمة والتطبيقات والبرامج.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف يرجى زيارة الرابط التالي: هنا