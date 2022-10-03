أكد الحكم الدولي السابق جمال الغندور، أن طرد الحكم للاعب النصر عبد المجيد الصليهم خلال مباراة النصر أمام الاتحاد غير صحيح.

وقال جمال الغندور، خلال برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أن الحكم تأثر بحالة الطرد لفريق الاتحاد، لافتًا إلى أن هناك تدخلا على القدم ولكن لا يستوجب البطاقة الحمراء.

وتعادل الفريقان بدون أهداف، مساء أمس الأحد، على ملعب “مرسول بارك”، في قمة منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن.