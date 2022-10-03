أوضح استشاري الجلدية والتجميل الدكتور هشام المداح، ما هي بكتيريا الوجه وأسباب الإصابة بها.

وقال الدكتور هشام المداح، خلال برنامج “صباح السعودية”، أنه عند القيام بحلاقة الشعر الزائد بالوجه أو الجسم يجب إزالته بجهة واحدة لأن في أكثر من جهة سينشط البكتيريا.

وأشار إلى أن التعرق الشديد ينشط البكتيريا، فضلا عن النظافة الشخصية، واستخدام بعض المنتجات للنظافة بشكل أكثر من اللازم، بينما البكتيريا النافعة تحقق التوازن في الجلد.