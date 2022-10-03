أوضح الأخصائية الاجتماعية، تغريد العتيبي، أن الزوجين يجب أن يكونوا مدركين، أن الزواج ميثاق غليظ وعلاقة مقدسة، مُشيرة إلى أنها علاقة أشرعها الله لمساعدة الطرفين أحدهم الآخر وفهم احتياجاتهما .

وقالت “العتيبي” خلال لقاء لها على برنامج ” صباح السعودية” : ” أن هناك 4 مؤشرات تدل على الرغبة في الطلاق وهي: الصامت والطلاق اللفظي والطلاق الأسري، بالإضافة إلى الطلاق المجتمعي.”