أفاد المدير التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبد الله السباعي، بأن العقوبات الجهات المخالفة في أنشطة إدارة النفايات 10 مليون ريال للشركات في حال عدم التعاقد مع جهات مرخصة.

ودعا “السباعي” خلال حواره على “برنامج اليوم ” المُذاع على القناة الإخبارية، الأفراد بإدارة النفايات بالشكل الصحيح، لافتًا أن العقوبة بالنسبة للأفراد بمثابة تحفيز لكن الشركات التي تخالف القواعد هي التي تعاقب.