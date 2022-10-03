كشفت اللجنة التنظيمية لمؤتمر البترول العالمي، عن قبول ترشُّح المملكة العربية السعودية لاستضافة وتنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب له بنسخته الـ25 في مدينة الرياض لعام 2026.

ويأتي ذلك على هامش مؤتمر الشباب، الذي ينظمه مجلس البترول العالمي، في مدينة ألماتي في جمهورية كازاخستان؛ حيث حظيت المملكة بدعم دولي كبير إثر تقديم وزارة الطاقة، أخيرا، ملف ترشيح المملكة لاستضافة المؤتمر والمعرض.

وعمل المدير العام لمجلس البترول العالمي الدكتور بيرس ريمر، على تهنئة المملكة باختيارها لاستضافة النسخة الـ25 من مؤتمر البترول العالمي في الرياض، بوصفها أكبر بلد مصدر للبترول في العالم، وامتلاكها أحد أكبر احتياطيات البترول في العالم، الأمر الذي يؤكّد أهمية المملكة عالمياً وجدارتها بأن تستضيف أحد أهم تجمع للطاقة بالعالم.