أفاد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر بأن ناديه لن يتقدم بشكوى حول مشاركة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع ناديه الاتحاد أمس في مباراة الفريقين بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعن التقارير الصحفية التي تحدثت عن نية النصر بتقديم شكوى ضد مشاركة اللاعب المغربي مع نادي الاتحاد قال آل معمر خلال تصريحات تلفزيونية: ” ماذا سيستفيد النصر من إيقاف اللاعب، ولا شيء، ما نفعله هو من أجل سمعة الكرة السعودية ومن أجل مصلحتها”.

وأضاف: ” بعد صدور القرار النهائي من مركز التحكيم الرياضي السعودي، سأكشف بالوثائق موقف النصر وسبب الإجراءات السابقة ضد اللاعب قبل صدور قرار مركز التحكيم بتعليق عقوبته”.

والجدير بالذكر أن حمدالله قد دخل في أزمة قانونية مع نادي النصر من قبل، عقب فسخ العالمي لعقد اللاعب المغربي في نوفمبر الماضي، وبعد انتقاله لنادي الاتحاد في ديسمبر الماضي كصفقة انتقال حر.