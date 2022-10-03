ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل بقصر بيان صباح اليوم الاثنين، كلا من رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبدالعزيز السعدون، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت إلى أن هناك تغييرات واسعة ستطول التشكيل الحكومي المنتظر، وستشمل هذه التغييرات وزارات سيادية.

وفي وقت سابق، تقدمت الحكومة الكويتية باستقالتها، تنفيذاً للإجراءات الدستورية عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، وصدر أمر أميري أمس الأحد، بقبول استقالة الحكومة على أن تستمر في عملها لحين تشكيل الوزارة الجديدة قبل جلسة افتتاح مجلس الأمة المقرر لها 11 أكتوبر الجاري.