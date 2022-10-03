تعد وسيلة النقل العملية أهم ما يلزم المشاريع الجديدة، فهي تهم الكثير من الأشخاص، ويأتي دور تويوتا لايت ايس 2023 التي تميزت في فئتها وكثر الحديث عنها مؤخرًا بعد وصولها المملكة لسنة الموديل 2023 عند عبداللطيف جميل للسيارات.

وتيسر تويوتا لايت ايس كثيرًا تحميل الأمتعة، من خلال 3 أبواب: بابين منزلقين لكل جانب، والباب الخلفي، إلى جانب الارتفاع منخفض لأبواب التحميل.

ويُشار إلى أن الأبواب تأتي بتصميم متين ليلائم عملية فتح وغلق الأبواب بشكل متكرر، ومساحة السيارة الداخلية تعد الأكبر في فئتها بطول يتجاوز 2 متر وعرض 1.5 متر تقريبا.

توفر قمرة القيادة للسائق ما يحتاج للوصول إلى وجهته، بما في ذلك المزايا التالية:

– ناقل الحركة المثبت بطريقة تمنح السائق حرية أكبر في الحركة.

– الرؤية الواسعة من خلال الزجاج الأمامي والزجاج الجانبي.

– تكيف سرعة المساحات الأمامية مع سرعة القيادة لعدم تشتيت رؤية السائق على السرعات العالية.

– مقعد السائق قابل للتعيدل بسهولة من خلال آلية الانزلاق الأمامي والخلفي لملائمة جسم السائق .

وتأتي سيارة المشاريع لايت ايس بشاشة ذكية مقاس 6.2 بوصة تعمل باللمس تدعم آبل كاربلاي والاقتران بالهاتف، وتوجد كاميرا رؤية خلفية تساعد في الرجوع إلى الخلف من أجل اختيار أفضل موقف للتحميل أو ركن السيارة.

كما تتميز لايت ايس أيضا بكفاءة استهلاك الوقود، وبأفضل نصف قطر للدوران: 4.9 متر، وتستمد السيارة قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 96.5 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات، مع نظام دفع خلفي، وتتمتع بكفاءة استهلاك وقود 14.1 كم/لتر.