تعرض توماش شافرناكر مقدم نشرة Countryfile للأخبار الزراعية والبيئية في بريطانيا لحالة هجوم كبيرة، بسبب أن ملابسه ضيقة وتشبه الخرائط الجوية المعروضة خلفه بالشاشة بحد كبير.

واندلعت موجات من السخرية من المشاهدين في بريطانيا ضد مذيع النشرة بسبب ملابسه التي ادعي المتابعين له أنها شتت اننباههم.

وقي وقت سابق، أصيب مذيع الأخبار الصيني، هوانج شينكي، بنزيف في أنفه تسرب إلى فمه على الهواء مباشرة إلا أنه أصر على إكمال واجبه المهني دون أن يُشعر الآخرين بتأثره بالموقف الصادم ورغم محاولة زميلته تقديم أي مساعدة له.