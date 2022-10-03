يتميز هاتف آيفون iPhone الشهير، بعدد كبير من المزايا الرئيسية التي تجعله جهازًا منفردًا، يفضل الملايين من الأشخاص استخدامه رغم الثمن المكلف الذي يباع به، ومع ذلك، فأن جهاز آيفون الخاص بك مليء بالميزات السرية التي ربما فاتتك.

ويمكن أن يغفل بعض أصحاب هواتف آيفون عن وجود بعض المميزات على أجهزتهم، فهي تعتبر مميزات مخفية أو غير معلن عنها، وإليك فيما يلي 3 مزايا سرية على آيفون قد لا تعرفها:

١: يحتوي جهاز آيفون على إعداد مخفي يمنحك تنبيهات بشأن الطقس بناءً على موقعك، فإذا كانت الأمطار أو الثلوج على وشك أن يتساقط بالمنطقة التي تعيش بها، يقوم بتنبيهك لأخد الاحتياطات اللازمة للبقاء بالمنزل أثناء تساقط الأمطار.

٢: ولتفعيل تنبيهات الطقس بـ خريطة الثلج على هواتف آيفون، تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار نظام تشغيل من آبل، ثم امنح تطبيق الطقس الأذونات الخاصة لتحديد موقعك عبر تطبيق الإعدادات Settings ، ثم الخصوصية Privacy، ثم خدمات الموقع Location Services، ابحث عن الطقس Weather، ثم قم بتحديد الخيار دائما Always.

وفي الخطوة الثانية ، تأكد من أن تطبيق الطقس يمكنه إرسال إشعارات إليك من خلال اذهب إلى الإعدادات Settings> إخطارات الطقس Notifications> السماح بالإشعارات Weather> السماح بالإشعارات Allow Notifications، ثم قم بتحديد نوع التنبيهات التي تريدها.

وبإمكانك الوصول إلى العديد من ميزات آيفون المفيدة عن طريق كتابة بعض الرموز السرية في لوحة الاتصال بهاتفك، إليك فيما يلي أهمها:

– # 06 # لمعرفة رقم الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة IMEI الخاص بهاتفك

– *3001 # 12345 # * لمعرفة معلومات عن إشارة الشبكة

– * 61 * لتحويل المكالمات الواردة

– # 31 # اإخفاء هوية المتصل

– * 33 * منع المكالمات الصادرة

– * 43 # تفعيل خاصية انتظار المكالمات

– # 43 # تعطيل انتظار المكالمات

كما أنه يمكن لجهاز آيفون الخاص بك ترجمة أي علامة بلغة أجنبية على الفور، باستخدام خطوات بسيطة:

١: افتح كاميرا آيفون والتقط صورة لإشارة بلغة أجنبية، ثم انتقل إلى الصورة في تطبيق الصور الخاص بك.

٢: اضغط بإصبعك واسحب فوق النص، استخدم هذا لتمييز النص تماما كما تفعل في المستند، الآن انقر فوق “ترجمة” في القائمة المنبثقة التي تظهر أعلى النص، سيقوم تلقائيًا بترجمة النص إلى اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى.