كشف خبير متخصص في المعادن الثمينة عن كنز ثمين تحويه الهواتف المحمولة القديمة.

وأوضح متخصص في استخلاص المعادن الثمينة من الخردوات “رمزي بولس”، أن الجوالات القديمة تشتمل على معدن باهظ الثمن يفوق ثمن الذهب.

وقال بولس: “الذهب موجود في جميع اللوحات الإلكترونية الموجودة داخل هواتف المحمول القديمة، إضافة إلى الأجزاء الموجودة في بوردة الكمبيوتر واللاب توب”.

وأضاف: “الغرام الواحد من الذهب يبلغ سعره 5000 جنيه، أما معدن البراديوم أو البلاتين فيجهل التجار استخلاصه نظراً إلى صعوبة ذلك، لذا هناك أجهزة مخصصة لمعرفة السعر المناسب لها”.

ولفت إلى أن وجود المعادن لا يقتصر على الهواتف المحمولة فقط، بل هناك بعض القطع الموجودة بالعديد من الأجهزة تضم معدن البالاديوم الذي يبحث عنه جميع التجار، نظرا لثمنه الأغلى من الذهب، مؤكدا أنه معدن نادر لأن طريقة استخراجه صعبة جداً.

وأشار إلى صعوبة استخراج مثل تلك المعادن، كما أن استخراجها يبعث أبخرة ملوثة جداً للبيئة وضارة لمن يستنشقها.