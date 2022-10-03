قال وزير المالية محمد الجدعان إن أزمات الأمن الغذائي كانت سببا في ارتفاع أسعار الطعام بأرقام غير مسبوق.

وأضاف، خلال كلمته في وقائع الندوة رفيعة المستوى تحت عنوان “العمل معا لمعالجة الانعدام الغذائي”، أن 30 % من سكان العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2021.

وشدد على تقديم الدعم وتوفير الحماية للأفراد الأكثر حاجة لذلك، وتعويض النقص في الأسمدة، مشيدا بالدعم الذي يتم تقديمه للدول التي تعرضت لأزمات الأمن الغذائي.