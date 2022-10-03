فاجأ الفنان اللبناني جورج وسوف جمهوره بظهوره الأخير، حيث ظهر بوزن زائد وتغيير في ملامحه ما أثار القلق حول حالته الصحية.

وظهر وسوف خلال حوار صحفي داخل منزله بشكل مختلف كليا حيث كان زائد في الوزن وملامحه تغيرت بسبب التقدم في العمر.

يذكر أن جورج وسوف قد تعرض لأزمات صحية متتالية منذ عام 2000 حيث أصيب بمرض نادر وهو تآكل عظام الفخذ وخضع لعملية جراحية صعبة من أجل استبدال عظام الفخذ والساق، وبعد الشفاء الذي دام خمس سنوات هاجمه هذا المرض مجدداً.

كما أصيب بجلطة دماغية تسببت في شلل الجزء الأيسر من وجهه وتعافى منها تدريجياً.