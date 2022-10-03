وصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى جدة، اليوم الأثنين.

وأكد موسيماني أنه جاهز للعمل وسيبدأ في ذلك من الحصة التدريبية اليوم، بحسب الرياضية.

وأضاف: “تابعت الترحيب الجماهيري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشعرت بالحفاوة وأطالب الجماهير بتعبئة الملعب والحضور لدعم الفريق ومنحه القوة”.

وكان كابيلو رانجوجا مدرب اللياقة تخلف عن مرافقة موسيماني نتيجة انشغاله بورش عمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي كانت مجدولة مسبقاً، ومن المنتظر أن يصل إلى جدة خلال العشرة الأيام المقبلة.