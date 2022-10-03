تزامنا مع فصل الخريف قد تتعرض منطقة الأكواع والكعوب إلى الجفاف لدى بعض الأشخاص، ما يسبب مصدر إزعاج.

عادة ما يسبب جفاف البشرة بعض الآلام والحكة ولكن باستخدام الطرق الطبيعية يمكنك إعادة النعومة والترطيب إلى الجلد.

وينصح بتجنب الاستحمام بالماء الساخن حيث يؤدي إلى فقد الجلد لنسبة كبيرة من زيوته الطبيعية، ممّا يؤدّي لجفافه، لذلك يُفضل الاستحمام بالماء الدافىء أو الفاتر.

وقد يؤدي عدم تجفيف القدمين والأكواع بعد الاستحمام إلى جعل بشرتك جافة، خصوصاً في حال تمّ التعرّضِ للهواء بعد ذلك مباشرة، لذا ينصح بتجفيف البشرة من الماء بعد تعرضها للماء.

ومن الأسباب الشائعة لجفاف الجلد هو قلة شرب الماء، الذي بدوره يؤدي إلى نقص الرطوبة مما يؤدي إلى انخفاض في الغدد العرقية والزيتية، فيسبب هذا بجفاف الجلد في مختلف أنحاء الجسم، لذا عليك شرب القدر الكافي من الماء يوميا.