استعرض المهتم بالتطبيقات الإلكترونية، عبدالله السبيعي، طريقة تمكن الأسر من متابعة الأبناء الأقل من 18 ساعة على تطبيق”سناب شات”.

ولفت إلى أن هذه الطريقة تتضمن أن يقوم ولي الأمر بفتح جوال هاتفه ثم يكتب كلمة family في البحث ، ثم الدخول على مركز العائلة، ثم إدخال اسم الابن أو الابنة، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع تويتر.

وأضاف أن الخطوات الأخرى تتمثل في إرسال الدعوة إلى الابن أو الأبنة ويتم الموافقة على الدعوة، وبعدها يمكن لولي الأمر استعراض حساب نجله طوال الـ 7 أيام الماضية، ومعرفة ماذا يفعل فيه.

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