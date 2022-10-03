حققت سيدة سودانية حلمها في الحصول على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة السودان بعمر 72 عاماً.

وذكرت بنمنحي أنها تستعد لاستكمال الدراسات العليا والدفاع عن قضايا العمال، وحول الاتفاقيات الدولية، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة العربية.

وأضافت أنها تدافع عن حقوق العمال، لكونهم لديهم مشاكل كثيرة للغاية، كما أنها اعتقلت في عهد الرئيس بلادها السابق، عمر البشير، لكونها كانت تدافع عن العمال، مؤكدا أنها ستواصل عملها ودراستها في هذا المجال.