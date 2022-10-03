أعلنت شركة جازبروم الروسية اليوم (الإثنين) توقف تسرب الغاز من 3 أجزاء محطمة من خطي أنابيب نورد ستريم تحت مياه بحر البلطيق ، مشيرة إلى احتمالية استئناف الضخ عبر خط منفرد .

وأوضحت الشركة في بيان أن الضغط في ثلاثة فروع من فروع الخطين الأربعة استقر وأنها تعمل للحد من المخاطر البيئية.

وأفاد نورد ستريم 1 بانخفاض كبير في الضغط في الخطين اللذين يتكون منهما وأن من الممكن أن يكون ذلك نتيجة التحطم في حين أفاد نورد ستريم 2 بانخفاض حاد مماثل في الضغط في الخط “A”.

وقالت جازبروم إن الخط “B” من نورد ستريم 2 يمكن أن يكون صالحا إلى الآن لتصدير الغاز إلى أوروبا إذا صدر قرار ببدء التسليم.