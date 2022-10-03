أمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، بتعويضات تصل إلى 3200 دولار لكل أسرة من عائلات ضحايا التدافع الذي حصل في ملعب كرة قدم في مالانغ السبت والذي أدى إلى مقتل 125 شخصا.

وأمر الرئيس الإندونيسي، اليوم الاثنين، بمنح تعويضات بقيمة 50 مليون روبية (3200 دولار) لكل أسرة من عائلات ضحايا التدافع، كما أعلن عن فتح تحقيق، لكن أشارت مجموعات حقوقية إلى ضرورة محاسبة الشرطيين على استخدامهم الغاز المسيل للدموع في مكان ضيق.

ومع تصاعد الغضب ضد الشرطة، أعلن وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ تشكيل فريق للتحقيق.

وتسبب نزول جماهير فريق “أريما إف سي” إلى الملعب عقب الخسارة أمام “بيرسيبايا سورابايا” 2-3 في الدوري الإندونيسي إلى أرضية الملعب، بالتدافع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 125 قتيلا و323 جريحا.