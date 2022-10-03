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الاثنين3 اكتوبر

مختص بالموارد البشرية: الاعتماد على الأجنبي لأن تكلفته أقل أمر غير دقيق

منذ 18 ثانية
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مختص بالموارد البشرية: الاعتماد على الأجنبي لأن تكلفته أقل أمر غير دقيق
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أوضح بندر السفير المختص في الموارد البشرية، أن المقصود بالتكلفة للأجنبي ليس للراتب فقط بل تشمل كل الرسوم الأخرى المدفوعة له.

جاء ذلك تعليقا من السفير على أعتماد البعض على الأجنبي بحجة أنه أقل تكلفة وشروطه أقل، مؤكدا أن هذا كلام غير دقيق.

وقال خلال برنامج “سيدتي”: “عدد العاملين غير السعودين يصل إلى 10 ملايين وعدد السعوديين بالقطاع العام 3 مليون بالتالي الحاجة للعنصر الأجنبي واردة وموجودة ولن تنتهي”.

وأضاف السفير: “ما يحكم سوق التوظيف في المملكة ليس الكفاءة أو التكلفة بل دوما ما يحكمه العرض والطلب”، مشيرا إلى أن عمليات الفحص المهني بالدول المصدرة للعمالة تلعب دورا كبيرا في تصدير عمالة بلا مهارات أو كفاءة كاملة.

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