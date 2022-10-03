قال عبدالملك الحبيب، محام ومستشار قانوني، إن العنصرية عبر منصات التواصل تعد جريمة يعاقب عليها بغرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال والسجن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية.

وأضاف أنه شاهد واقعة تنمر حدثت في إحدى الفصول على طفل كان زملائه يدفعونه للبقاء في سلة القمامة ويتوعدونه بالضرب إذا خرج، لافتا إلى أن الطفل كان يذهب للمشرف في المدرسة لكن كان الطلاب يواصلون التنمر عليه لكن الآن أصبح هناك وعي أكثر، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن التفرقة العنصرية ظاهرة موجودة في كل العالم لكن الوعي الثقافي المكافح والرافض لها زاد مؤخرا، مضيفا أن ليس كل تعد لفظي يعتبر عنصرية لكن كل عنصرية يمكن اعتبارها تعد نفسي، مؤكدا أنه تم وضع عقوبات على أي تعدي لفظي أو عنصرية في المملكة.

عبدالملك الحبيب.. محام ومستشار قانوني : العنصرية عبر منصات التواصل عقوبتها الغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف ريال والسجن سنة .. وهذه حالة عايشتها@Abdulmalikthh#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FxMCfKJ5qW — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 3, 2022

محام ومستشار قانوني : ليس كل تعد لفظي يعتبر عنصرية .. لكن كل عنصرية يمكن اعتبارها تعد نفسي @Abdulmalikthh#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/arSZzhKDA3 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 3, 2022