أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في ندوة صحافية اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك دعم المغرب للشرعية في اليمن لخلق ظروف الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

وأضاف أن الرباط تثمّن “المواقف الرصينة للحكومة الشرعية اليمنية في تجديد الهدنة” مؤكداً أن المغرب يدين الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثيين، لأنهم يقومون بأعمال مهددة للأمن وللسلم في السعودية وفي اليمن”.

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي تشتغل بأجندة إيران ، واعتبر أن “إيران لا يمكنها الاستمرار في تقويض السلام في العالم”، مؤكداً أن “المغرب يعاني من التدخل الإيراني”.

وتابع أن “إيران هي الراعي الرسمي للانفصال والإرهاب في العالم العربي مع وجود تواطؤ”.

ورأى أن الهدنة في اليمن، رغم “كل خروقات الحوثيين”، كانت “إشارة إيجابية حول أمن اليمنيين”، مضيفاً أن “تعامل الحوثيين في مرحلة الهدنة لا يخدم مصالح اليمنيين ولكن يخدم مصالح الإيرانيين”. وتابع: “اليمن أصبح مجالاً للتدخل الإيراني”.