قال الباحث في الحديث والعلوم الشرعية،أحمد الغامدي، إنه ليس هناك في الشريعة ما يمنع الاستفادة والانتفاع من بنوك الحبل السري.

وأضاف أن الأمر مسموح به طالما أنه يفيد المجتمع، ولا يترتب على الشخص الذي يؤخذ منه أي ضرر، أو مخالفة للنواحي الشرعية كالإجهاض المحرم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن الدم في هذه الحالة لا يعد نجاسة، مضيفا أنه لا يوجد في الشريعة ما يثبت أنه يمكن اعتبارها نجسة.

أ/ أحمد الغامدي – باحث في الحديث والعلوم الشرعية : دماء الحبل السري ليست من "النجس" ولا ضرورة للتخلص منها @DAhamdq84#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QURSuR5yNV — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 3, 2022