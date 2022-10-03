انتقم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند من قائد مانشستر يونايتد السابق بعد أن قاد فريقه مانشستر سيتي إلى فوز ساحق بنتيجة (6-3) في لقاء “الديربي” الذي جمعهما الأحد.

وأحرز إيرلينج هالاند ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى مانشيستر سيتي وفي أول مشاركة له بـ”ديربي” مدينة مانشستر، كما صنع إضافة إلى الـ “هاتريك” هدفين لزميله فيل فودين الذي وقع بدوره على الثلاثية الأخرى.

ونجح هالاند في الانتقام لوالده من الأسطورة الإيرلندي روي كين “جزار” مانشستر يونايتد، بعد انتظار دام 21 عاما، حيث كان آلف هالاند، والد المهاجم النرويجي الشاب، أقل بريقا من نجله، حيث كان يشغل لاعب الوسط المدافع، ومثل 3 أندية إنجليزية، وهي نوتنغهام فورست وليدز يونايتد ومانشستر سيتي أيضا.

ودخل والد هالاند في معارك عنيفة مع روي كين، نجم مانشستر يونايتد السابق، على مدار أكثر من 4 سنوات، كما اتهم روي كين بالتمثيل والتحايل على الحكم، ولم ينس روي كين ما حدث، عندما تجدد اللقاء مع ألفي هالاند بقميص مانشستر سيتي في الديربي، وتدخل النجم الإيرلندي بقوة على الركبة اليمنى للنرويجي، قاصدا إيذاءه، وفقا لروايته هو نفسه في كتاب عن سيرته الذاتية.