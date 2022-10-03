أعلن لاعب إنتر ميامي الأمريكي، جونزالو هيجواين، اليوم الاثنين، عن نيته لاعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وصرح لاعب ريال مدريد السابق خلال مؤتمر صحفي، بأن هذا الموسم هو الأخير له مع كرة القدم.

وكان هيجواين قد انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي منذ 3 مواسم، وشارك مع فريقه في 67 مباراة، في مختلف المسابقات، وسجل خلالها 27 هدف.

وكانت بدايته مع نادي ريفربليت الأرجنتيني، ثم ريال مدريد الإسباني، ومنه إلى نابولي الإيطالي، ثم يوفنتوس، ثم ميلان، وتشيلسي الإنجليزي، وأخيرا إنتر ميامي الأمريكي.