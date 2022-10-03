قدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الإثنين، مقترحًا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتضمن مقترح ماسك 3 بنود، وقام بوضعه لتصويت المغردين عبر تويتر، حيث كانت الأغلبية رافضة له.

وجاء البند الأول بالمقترح متضمناً إعادة الانتخابات في المناطق التي أعلنت روسيا ضمها مؤخرا، وهي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابورجيا، بإشراف الأمم المتحدة.

وأشار البند الثاني، إلى أن شبه جزيرة القرم ستكون روسية، كما كانت منذ عام 1783 حتى خطأ خروتشوف، إضافة إلى تأمين إمدادات المياه لها، والبند الثالث بأن ”تصبح أوكرانيا دولة محايدة“.