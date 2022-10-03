قال متحدث مجلس الضمان الصحي، ناصر الجهني، إن إبر التخسيس قد تدخل قريبا إلى منافع التأمين الطبي.

وأضاف أن جميع جراحات السمنة أضيفت مؤخرا لمنافع التأمين، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

ونوه بأنه تم تغطية فئات أكثر في هذا النوع من الجراحات فأصبح معدل كتلة الجسم 40 فأكثر أو 35 فأكثر لمن يعانون من عدة أمراض أخرى.