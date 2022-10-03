روى الراقي في تطبيق “تيك توك” صالح الزهراني، قصة جن قدم من الحبشة للدخول في امرأة في جدة.

وقال الزهراني خلال برنامج “الراصد”، إنه تلقى اتصالا من أحد الأشخاص وأخبره بأن ابنته أصيبت بالعمى ويريده أن يقرأ عليها.

وأضاف: “الأب أخبرني بأن ابنته كانت في قصر الأفراح مع أمها وفجأة فقدت البصر”، مستكملا: “لما بدأت اقرأ عليها، تكلم الجن ،فسألته من أين أتيت قال من الحبشة”.

وأشار إلى أن الجن أخبره بأنه كان يتجول خارج القصر، وعندما سمع صوت الغناء دخل بين طاولات النساء ووقف على 4 نساء يتكلمن عن جمال عيون تلك الفتاة فدخل في عيونها.