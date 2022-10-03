أوضح الباحث الفلكي خالد الزعاق الفترتان اللتان يتجنب فيهما البحارة الدخول إلى بحر العرب

وقال الزعاق :” هذه الفترة تتعامد عليها الشمس صيفاً وشتاءاً لذلك تكون مياه بحر العرب هائجة خلال فترتي من ٢١ أبريل، إلى واحد ٢١ يونيو، والثانية من ٢١ سبتمبر إلى ٢١ نوفمبر، وأخطرها الفترة المحصورة بين ٢٥ سبتمبر إلى ٢٥ أكتوبر”.

وأضاف “لذلك بحارة العرب يتجنبون الدخول فيه في خلال هذه الفترتين لأن مياهه تكون عنيفة “.