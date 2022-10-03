أعلنت “هواوي” – اليوم – عن إطلاق النسخة السادسة من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة بشراكة إستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في خطوة لاكتشاف وتنمية المواهب المحلية، بحضور معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي .

وتعتبر النسخة السادسة من مسابقة “هواوي” لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، التي ستقام في المملكة وتسعة دول أخرى في المنطقة، من أهم المبادرات في الشرق الأوسط إذ تسهم بإعداد جيل الشباب لتحمل مسؤولياته الوطنية في بناء العالم الذكي الذي يضع في متناول كل فرد ومنزل وشركة ومؤسسة شبكات متكاملة للاتصالات.

وتعمل “هواوي” إلى تجهيز دول المنطقة وتمكينها من تنفيذ أهداف رؤاها الوطنية الخاصة بمسيرة التحوّل الرقمي من خلال الجمع بين برنامجها العالمي للمسؤولية الاجتماعية الهادف إلى تنمية المواهب المحلية الواعدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وبين رؤيتها المتمثلة في تأسيس نظام إيكولوجي شامل لتقنية المعلومات والاتصالات.

وستتاح للطلاب المشاركين في المراحل المختلفة للمسابقة فرصة اكتساب المعرفة والاطلاع على أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات من خلال مواد الدورة التدريبية التي تتضمن كل ما هو جديد في مجال بروتوكول الإنترنت وتقنية المعلومات بالإضافة إلى تقنيات الجيل الخامس (5G) التي تعتبر نقلة نوعية في طريقة تسيير الأعمال وتواصل الأفراد.

وتسهم هذه المسابقة بالدرجة الأولى في تشجيع الابتكار والإبداع بين صفوف الطلاب وتزيد من القدرات التنافسية للمجتمعات وتحفزها على المساهمة بدور فاعل في تنفيذ الرؤية الوطنية لمسيرة التحوّل الرقمي والتنمية الاقتصادية.

وأكد وكيل وزارة الاتصالات للقدرات ووظائف المستقبل المهندس فارس الصقعبي، أن هذه المسابقة توفر فرص رائعة لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم للعالم الرقمي لإتاحتها فرصة اكتساب خبرات لا تُضاهى في تقنية المعلومات والاتصالات وتطلعهم على أحدث التقنيات المبتكرة والتوجهات الحديثة بإشراف شركة رائدة عالمياً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات مثل ” هواوي “، مبيناً أن المسابقة ستعمل على صقل مهارات الشباب السعودي الواعد وتعدّه لتحمل المسؤوليات الوطنية.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لـ “هواوي” السعودية أريك يانغ، أن مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات ستسهم بدور فاعل في تشجيع نشر المعرفة وتبادل المعلومات في المنطقة، مشيراً إلى أن هواوي ستتمكن من تنمية المواهب المحلية الواعدة في تقنية المعلومات والاتصالات وإعداد الجيل القادر على القيادة نحو المرحلة التالية من عملية التحوّل الرقمي.