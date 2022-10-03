رعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، مذكرة تفاهم بين شركة سابك وغرفة الأحساء لإنشاء وأقامة “مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال (سنا).

وأشاد سموه بالتكامل والتعاون بين الجهات لتنمية وتطوير مجتمع واقتصاد الأحساء، مثنيًا على الدور الذي ستقوم به المذكرة تجاه تحسين جودة مراكز تطوير الأعمال ومخرجاتها.

وأضاف أن المذكرة تهدف إلى تأهيل وتدريب رواد ورائدات الأعمال السعوديين والتعرّف على فرص الاستثمار الجديدة بالمحافظة.