أكد أسامة الشمري المختص في الموارد البشرية، أن تكلفة الغير سعودي في الوظائف القيادية أكثر من تكلفة السعودي.

ونفى الشمري أن تكون شركات القطاع الخاص تفضل توظيف غير السعوديين لانخفاض تكلفتهم، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك بعض الاستثمارات الأجنبية التي فيها شراكة ويتطلب وجود نسبة من غير السعوديين في هذه الشركة.

وأشار إلى أن هناك استجابة بشكل كبير من القطاع الخاص لمطالبات توطين الوظائف القيادية بكوادر وطنية مؤهلة، قائلا: “كل قرارات ومبادرات التوطين تقول إننا نسير في المسار الصحيح”.