صرح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بأن الأزمة في البلاد ستحرق الجميع ما لم يكون هناك حوار بين الأطراف السياسية.

وقال الكاظمي خلال كلمة له في ذكرى وفاة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني إن “شجاعة الحوار ومبدأُ حسن النية والدبلوماسية الهادئة والابتعاد عن التصلب في المواقف كانت أدوات أمام جلال -إشارة إلى الرئيس العراقي الراحل- وخريطة الطريق التي وضعها لحل الأزمات”.

وتابع: “نحن نعيش زمنا تلاشت فيه القيم والأخلاق في عالم السياسة وغلبت لغة الاتهام والتخوين على لغة التهدئة والحوار وصولا إلى الحل”.

وأضاف: “الحوار هو سبيلنا الوحيد لحل الأزمة وإلا فالنار ستحرق الجميع”.