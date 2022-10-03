تحدث بعض الطلاب والطالبات بالمدارس عن أبرز المشاجرات التي تحدث بين بعضهم الآخر.

وأشار بعض الطلاب خلال برنامج “الراصد” إلى أن المشاجرات أحيانا تحدث بسبب التنمر، وقد يصل الأمر إلى تحطيم الأشياء داخل المدرسة.

ووفقا لبيان اللجنة الوطنية للطفولة فإن 42% هي نسبة التنمر في مدارس البنات، وصلت بعض الحالات منها للمحاكم.

يذكر أنه في بداية العام الدراسي الجاري تعرض أحد الطلاب لكسر في الجمجمة جراء تعدي زميله عليه في إحدى المدارس بالرياض.

فيديو | شد شعر وتنمر على الوزن.. طالبات في التعليم العام لـ #الراصد: مضارباتنا تصل إلى المحاكم pic.twitter.com/Nw9njFbhe0 — الراصد (@alraasd) October 3, 2022

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