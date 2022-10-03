أعلنت شركة عبداللطيف جميل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة، من خلال موقعها الإلكتروني.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة

1- محاسب (وظيفتان):

– مكان العمل (محافظة جدة).

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- مندوب مبيعات (4 وظائف):

– مكان العمل (الرياض، الدمام).

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– خبرة لا تقل عن 4 في مجال المبيعات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم، وذلك من خلال الموقع

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