أعلنت شركة عبداللطيف جميل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة، من خلال موقعها الإلكتروني.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة
1- محاسب (وظيفتان):
– مكان العمل (محافظة جدة).
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
2- مندوب مبيعات (4 وظائف):
– مكان العمل (الرياض، الدمام).
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن 4 في مجال المبيعات.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم، وذلك من خلال الموقع
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