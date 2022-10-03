ردت عارضة الأزياء عبير سندر على شائعة انفصالها عن زوجها، كما تحدثت عن مصير الأطفال الناشئين في أسرة انفصل فيها الوالدان.

وعلقت عبير سندر على موضوع الأطفال الذين انفصل والدهم عن أمهم قائلة: “بما إن أهلي انفصلوا وأنا عندي 7 سنين، طبعا أطفال المنفصلين مو دايما مساكين وعايشين حياة طبيعية بس ها الشيء يرجع للأم والأب ومدى وعيهم وإزاي يحطوا أولادهم أولوية قبل مشاكلهم”.

وأضافت: “يعني في حالتي أنا أهلي انفصلوا لكن كانوا حاطينا في أولوياتهم، أنا أتمنى إن الأطفال يكونوا عايشين في بيئة فيها استقرار وكل الأهل مبسوطين ومرتاحين لكن أنا بشوف إن الأسوأ إن الأطفل يعيشوا في بيت كله صراع والأب والأم معاديين لبعضهم، هذا أسوأ عندي مليون مرة من أي شيء”.

ونفت سندر ما تردد عن انفصالها، بنشر مجموعة من اللقطات العفوية التي جمعتها بزوجها وطفلها أيدن، لتحسم الأمر.