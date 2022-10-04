علقت البيت الأبيض، على الحملة الأمنية التي تنفذها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني التي كانت معتقلة لدى شرطة الأخلاق، بـ”المقلقة والمروعة”.

واعتبرت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، أن الحملة الأمنية للسلطات الإيرانية “مقلقة ومروعة”، موضحة: “تقارير تفيد برد السلطات الأمنية على تظاهرات الطلاب الجامعيين السلمية بالعنف وعمليات توقيف واسعة النطاق”.

وتابعت أن الطلبة “يحق لهم الرد على طريقة تعامل الحكومة مع النساء والفتيات والحملة الأمنية العنيفة المتواصلة ضد التظاهرات السلمية”.