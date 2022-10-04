كشف استشاري الجلدية د. ظافر بن حافظ أن “التقشير والسكراب” عمليات تسويقية ومضره وقد تسبب تصبغات ليس لها علاج.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج “الراصد” أنها محاولة للحصول على جلد ناعم لكن بطريقة خاطئة وعنيفة .

وتابع أن عمليات التقشير والسكراب تسبب التهابات سواء عدوى فيروسية أو بكتيرية ، وقد يحدث سوء في حالات الإكزيم وقد تسبب تصبغات ليس لها حل.