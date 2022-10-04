كشفت صحيفة تليغراف البريطانية عن مصادرها أن كريستيانو رونالدو يمكن أن يغادر مانشستر يونايتد في يناير.

وقالت أن كريستيانو رونالدو يتطلع إلى الخروج في يناير من مانشستر يونايتد ولن يقف تين هاغ في طريقه إذا وصل عرض مناسب.

وأضافت : كان رونالدو حريص على الانضمام إلى نادي يلعب في دوري أبطال أوروبا في الصيف، لكن العرض الملموس الوحيد جاء من نادي الهلال السعودي.

وتابعت: حافظ رونالدو على احترافه العالي رغم استيائه من الوضع، لكنه يأمل أن تتحسن احتمالاته في المزيد من وقت اللعب من الآن وحتى نهائيات كأس العالم الشهر المقبل او أن الأداء القوي في قطر سيعزز احتمالات انتقاله على افتراض عدم وجود تغيير في اليونايتد.

وبشأن خيارات كريستيانو رونالدو في يناير أفادت تليغراف : رفض رونالدو عرض بقيمة 210 مليون باوند من نادي الهلال، لكن الاهتمام بالمنطقة بجلب اسم نجم مثل الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات لا يزال مرتفع وسيتلقى بلا شك المزيد من العروض خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وواصلت : أظهر تشيلسي اهتمام خلال الصيف عندما أصبح من الواضح أنه كان يبحث عن الخروج، ولكن تم إيقاف الانتقال إلى لندن من قبل المدرب توماس توخيل، يمكن أن يظهر تشيلسي مرة أخرى عندما يتم إعادة فتح النافذة في يناير.

واختتمت : خارج إنجلترا هناك اهتمام من نابولي ولكن من غير المرجح ان يتحرك نابولي من اجله، قد يكون سبورتينغ لشبونة وجهة أكثر منطقية والعودة إلى الوطن بعد ما يقرب من 20 عام من مغادرة النادي ستجذب البرتغاليين.